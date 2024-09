- Na movimentada cidade de Stuttgart, ocorreu um trágico incidente envolvendo um bonde e um carro.

Em um confronto entre um bonde e um automóvel em Estugarda, um indivíduo sofreu ferimentos leves. Avaliações preliminares indicam que o motorista do carro colidiu com o bonde durante uma curva, de acordo com um representante da polícia. Os prejuízos financeiros atingiram dezenas de milhares de euros. Os detalhes ao redor do acidente estavam um pouco confusos nas primeiras horas.

O indivíduo ferido teve sorte que o acidente em Estugarda foi classificado como leve. A restauração do bonde e do automóvel danificados deve custar muito, ultrapassando os prejuízos financeiros iniciais.

