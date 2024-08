- Na disputa pelo título, Hanover cai para a vitória de Düsseldorf.

Fortuna Düsseldorf lidera temporariamente a tabela da 2. Bundesliga após vitória contra o Hannover 96. O confronto entre os aspirantes à promoção terminou com uma vitória de 1:0 (0:0) para a Fortuna, com Danny Schmidt marcando o gol decisivo na frente de 35,416 espectadores no 59º minuto.

Com essa vitória, Düsseldorf agora tem 10 pontos após quatro jogos. Infelizmente para o Hannover, essa foi a primeira derrota da temporada, mantendo sua pontuação em 7 pontos.

Düsseldorf Impressionante, Hannover Desapontante

Düsseldorf foi claramente a melhor equipe durante o jogo, tendo várias oportunidades de marcar no início do primeiro tempo. Tim Rossmann roubou a bola do Phil Neumann do Hannover no meio-campo e correu em direção ao gol do 96, mas Max Christiansen fez um tackle desesperado para evitar o cruzamento para Schmidt, que estava pronto para marcar (14'). Além disso, o ex-jogador do Werder Bremen Dawid Kownacki quase marcou ao cabecear um canto da Fortuna na trave (37').

Após marcar com Schmidt no segundo tempo, a Fortuna teve outra chance de aumentar a vantagem, com um chute de longa distância de Nicolas Gavory batendo no poste (64'). Em geral, o Hannover teve dificuldades ofensivas e não conseguiu empatar.

