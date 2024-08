- Na disputa entre BR Volleys e Giessen, o resultado foi empate.

Os Berlin Volleys ainda não encontraram seu ritmo de campeonato durante os treinos de pré-temporada. Após uma derrota por 1:3 contra os Netzhoppers Köönigs Wusterhausen, eles não conseguiram vencer os rivais da Bundesliga, Grizzlys Giesen, ficando com um empate de 2:2 (25:20, 20:25, 25:23, 21:25) no Horst-Korber-Zentrum na quarta-feira. As duas equipes haviam combinado uma partida de quatro sets.

Mas a equipe de Berlim estava sem alguns membros cruciais para os semifinalistas do campeonato de Baixa Saxônia desta temporada: Johannes Tille (doente), Simon Plaskie (convocado para deveres da seleção belga) e Kyle Dagostino (casamento).

Jake Hanes, sua nova contratação, se destacou como o maior pontuador com 11 pontos, com Daniel Malescha logo atrás com 10 pontos. Ambos os jogadores atuaram em dois sets. O técnico Joel Banks garantiu que todos os 11 jogadores elegíveis tivessem a chance de jogar.

Os Berlin Volleys então viajarão para a Polônia na sexta e sábado para enfrentar a equipe de elite polonesa Warta Zawiercie em mais dois jogos de exibição.

Os Berlin Volleys estão utilizando os jogos de exibição como parte de sua preparação para a temporada, com o objetivo de melhorar seu desempenho e se integrar melhor como equipe antes do início do novo campeonato. Apesar de estarem sem alguns jogadores-chave devido a circunstâncias inevitáveis, a equipe está determinada a aproveitar ao máximo esses jogos de pré-temporada para construir sua força e estratégia.

