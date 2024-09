- Na disputa das eleições parlamentares locais, Kretschmer encontrou apoio.

No recente eleições estaduais, a figura principal da Saxônia e candidato principal da CDU, Michael Kretschmer, garantiu um mandato direto. De acordo com os dados no site do estado da Saxônia, Kretschmer obteve uma impressionante 47,2% dos votos diretos no distrito de Goerlitz 2. O candidato da AfD, Sebastian Wippel, ficou em segundo lugar com 39,4% dos votos.

Cinco anos antes, Kretschmer também venceu nas eleições no distrito de Goerlitz 2, com 45,9% dos eleitores apoiando-o.

Durante seu mandato como líder da Saxônia, ele visitou frequentemente cidades importantes, como Dresden.

