Capacidade de compra aprimorada ou meios financeiros ampliados para fazer compras - Na Baixa Saxónia, os salários estão a aumentar a um ritmo mais acelerado do que a inflação.

Trabalhadores na Baixa Saxônia ainda estão compensando a queda no poder de compra causada pela era de alta inflação. No segundo trimestre, os salários brutos aumentaram 6,8% em relação ao ano anterior, superando os preços que aumentaram apenas 2,1%, de acordo com os dados da Oficina Estadual de Estatística. Após ajustar pela inflação, os salários reais aumentaram um robusto 4,6%, o maior crescimento desde o início da pesquisa em 2008.

Os estatísticos atribuem isso principalmente à queda na inflação e aos aumentos salariais significativos. Este é o quarto trimestre consecutivo em que os ganhos superaram os preços. No primeiro trimestre, os salários reais aumentaram 2,3% após ajustar pela inflação.

Antes disso, os trabalhadores sofreram reduções significativas em seu poder de compra. Houve oito trimestres consecutivos de queda nos salários reais, de meados de 2021 a meados de 2023, como consequência da alta inflação nos preços do consumidor desencadeada pelo ataque da Ucrânia pela Rússia. O período da COVID-19, que começou no verão de 2020, também trouxe perdas significativas.

