A Fundação do Museu Alemão de Higiene Expressa Preocupação com Redução de Financiamento

De acordo com um comunicado, a cidade de Dresden planeja reduzir sua contribuição anual à Fundação do Museu Alemão de Higiene em 665.000 euros, como parte de suas ajustes orçamentárias. Essa redução levaria a contribuição anual da cidade de volta ao nível de 2004, apesar do aumento geral de custos e da inflação atual. Uma vez que a cidade e o estado compartilham o financiamento da fundação, essa medida equivaleria a uma redução anual de 1,33 milhão de euros. A fundação expressou preocupação, afirmando: "Isso coloca o museu em uma situação delicada."

Fundação Avisa sobre Perda de Reputação

A fundação destacou que o Museu Alemão de Higiene, que atende principalmente famílias, crianças e jovens, é uma das instituições culturais mais icônicas de Dresden, com apelo regional e internacional. Se o conselho municipal concordar com esses "substanciais" cortes, a fundação afirmou que o trabalho atual do museu não poderá ser continuado, e sua identidade inevitavelmente mudará. Eles alertaram: "A reputação construída nos últimos 30 anos está em sério risco."

Museu com Um Século de História

Fundado em 1912 pelo industrialista Karl August Lingner (1861-1916), inventor do enxaguante bucal Odol, o Museu Alemão de Higiene Dresden desempenhou um papel fundamental na 1ª Exposição Internacional de Higiene realizada em Dresden em 1911. A coleção do museu abriga mais de 30.000 objetos relacionados à história da educação e cuidados com a saúde, incluindo suas famosas figuras de vidro. Desde 1999, o museu está sob a gestão de uma fundação, que recebe financiamento através de contribuições iguais da cidade e do estado, além de doações limitadas de empresas e fundações. Ao lado de sua exposição permanente sobre o corpo humano, o museu se orgulha de apresentações de primeira linha, incluindo um museu infantil.

O setor financeiro pode ser afetado se o Museu Alemão de Higiene, uma instituição cultural significativa em Dresden, sofrer uma mudança em sua identidade devido a cortes no financiamento. A decisão da cidade de reduzir sua contribuição anual ao museu em 665.000 euros pode afetar a capacidade da fundação de garantir financiamento futuro de patrocinadores corporativos e outros dentro do setor financeiro.

A redução no financiamento também pode afetar a capacidade do museu de manter sua rigorosa programação de exposições, que tem sido um grande atrativo para turistas e visitantes locais, afetando, em última instância, as receitas geradas pela venda de ingressos e outras atividades relacionadas no setor turístico.

