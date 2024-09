- Multidões saem às ruas, defendendo a inclusão, em antecipação às próximas eleições estaduais.

Antes da próxima eleição local, incontáveis indivíduos em Dresden encheram as ruas, exibindo sua unidade, diversidade e apoio à democracia. Cerca de 70 organizações, grupos e comunidades estenderam convites para o evento significativo chamado "Tolerade". Lennart Happe, um dos organizadores, declarou: "Nosso objetivo é transmitir uma mensagem forte de que não nos curvaremos, independentemente dos resultados das eleições". Após uma reunião na estação de trem de Neustadt, os participantes e 17 caminhões decorados coloridamente fizeram seu caminho pelo centro da cidade.

Relatos sugerem que as autoridades estimaram que cerca de 2.000 pessoas participaram deste evento. No entanto, os organizadores sugeriram que cerca de 8.000 indivíduos participaram da manifestação subsequente. Inicialmente, as autoridades relataram que a reunião foi pacífica.

No domingo, cerca de 3,3 milhões de habitantes do estado foram encarregados de depositar seus votos. O resultado permanece incerto, assim como há cinco anos, com CDU e AfD empatados nas pesquisas. Enquanto isso, SPD, Verdes e a Esquerda ansiosamente esperam seu possível retorno ao parlamento.

