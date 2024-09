- Multidões manifestam-se contra a AfD em Frankfurt, expressando a sua oposição.

Após as eleições regionais na Saxônia e na Turíngia, centenas de pessoas se reuniram em Frankfurt para protestar contra as políticas do AfD. Cerca de 700 pessoas se reuniram na Paulskirche, de acordo com os registros policiais, sob o lema "Juntos, estamos contra o fascismo". Um porta-voz relatou que tudo correu sem incidentes.

Após um comício inicial onde as pessoas expressaram sua oposição ao preconceito e seu apoio à democracia e aos direitos civis, os manifestantes caminharam pela Main em direção a Sachsenhausen. Pessoas de todas as idades participaram, desde ativistas mais jovens até idosos do grupo "Vovós contra a Direita".

Protestos adicionais em Hofheim foram anunciados para o final de semana.

Cartazes com slogans como "Proibam o AfD agora!", "Votar no AfD é igual a votar nos nazistas" ou "A democracia é a única alternativa viável" foram exibidos. Anúncios foram feitos para mais protestos durante o final de semana em Hofheim, na região do Main-Taunus, para a conferência partidária estadual do AfD.

O AfD emergiu como o partido dominante nas eleições regionais da Turíngia, obtendo 32,8% dos votos. Na Saxônia, eles ficaram em segundo lugar, atrás apenas do CDU. Em ambos os estados, o partido foi classificado pela autoridade estadual de proteção à constituição como indiscutivelmente de extrema direita.

Durante a marcha pacífica, os manifestantes ergueram uma faixa com a inscrição "Unidos contra o fascismo: A manifestação contra o AfD". Mais tarde, no mesmo dia, um grupo de pessoas decidiu organizar outro protesto contra o AfD em resposta à sua vitória nas eleições regionais, que ocorreria no final de semana em Hofheim.

Leia também: