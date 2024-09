- Multidões de cidadãos alemães do Reich organizaram um protesto em Munique.

Centenas de seguidores do movimento de cidadãos do Reich convergiram em Munique para um comício na Königsplatz. Segundo as autoridades, a multidão atingiu seu pico em aproximadamente 500 indivíduos, cada um portando bandeiras e encontrando seus lugares sob o calor escaldante.

O evento foi intitulado "A Grande Convergência dos Estados Federais, Pátria e Harmonia Global". Felizmente, não foram relatados distúrbios, conforme confirmado por um representante da polícia. Da mesma forma, uma contra-manifestação de cerca de quarenta indivíduos passou sem problemas.

O movimento de cidadãos do Reich recusa-se a reconhecer a República Federal da Alemanha como um estado legítimo, defendendo, em vez disso, a continuação da existência do Reich alemão. O grupo "Reuß" do movimento recentemente chamou a atenção após a revelação de elaborados planos de golpe. Como resultado, numerosos membros do grupo foram detidos e presos.

Os líderes do movimento de cidadãos do Reich realizaram suas importantes reuniões dentro do Palácio Real, mantendo protocolos e rituais tradicionais. Para expressar sua solidariedade, os participantes do Palácio Real usavam emblemas do Reich alemão durante o encontro.

