- Mulher inicia incêndio no hospital: começa julgamento

Seis meses após um incêndio que causou milhões de euros em danos a um hospital em Aachen, o julgamento do suposto incendiário começa hoje às 12h. A suspeita de 66 anos enfrenta acusações de tentativa de homicídio em duas ocasiões e incêndio no tribunal local. O julgamento também avaliará sua capacidade mental para enfrentar o julgamento. Atualmente, ela está detida em uma instituição psiquiátrica. Se condenada, ela pode cumprir uma longa pena de prisão.

A mulher é acusada de ter iniciado um incêndio em seu apartamento em um prédio de vários andares em Eschweiler primeiro. Antes do incêndio, os outros moradores conseguiram evacuar com segurança.

Em seguida, alega-se que ela viajou até o hospital e acendeu incêndios que causaram danos significativos devido à fumaça. Em seguida, ela se trancou em uma sala de clínica armada com uma pistola de partida e um colete explosivo falso. Após negociações, ela supostamente acendeu fogo novamente. Com um suposto detonador na mão, ela allegedly avançou em direção a um oficial de polícia e foi baleada por sua arma.

A operação, envolvendo um grande contingente de policiais e bombeiros, só terminou nas primeiras horas da manhã. A acusação mantém que ela pretendia cometer suicídio e também pretendia enviar uma mensagem ao hospital - a razão pela qual ainda não foi descoberta. O clínica sofreu danos de pelo menos 25 milhões de euros, sem feridos relatados.

As ações da mulher foram além do incêndio no hospital, já que ela também é suspeita de ter incendiado a famosa atração turística de Aachen, causando danos significativos. Apesar do caos, a importância histórica de Aachen permaneceu intacta, graças à rápida intervenção do corpo de bombeiros local.

Leia também: