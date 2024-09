- Muitos suínos sofrem com o acesso inadequado a oxigénio respirável e líquidos limpos nos veículos de transporte.

Cerca de 900 porcos foram submetidos a temperaturas acima de 30 graus Celsius e privados de água em um veículo de gado. Este triste incidente ocorreu na rodovia A6, perto de Feucht, no distrito de Nuremberg, em uma terça-feira, de acordo com as autoridades. O motorista de 27 anos está sendo investigado por acusações de maus-tratos graves a animais.

Após a inspeção, ficou claro que um grande número dos 875 porcos com destino à Europa Oriental apresentava sinais de desorientação e desidratação. O sistema de ventilação do caminhão nunca foi ativado e os porcos ficaram sem água para beber. Especialistas veterinários solicitaram a ajuda do bombeiro para resfriar a carroceria do caminhão de ambos os lados usando um ventilador e névoa. Os bombeiros também forneceram água para os porcos, empilhados em cinco níveis.

Somente após a temperatura dentro da carroceria ter baixado para entre 25 e 27 graus Celsius e um tanque de água ter sido enchido, o motorista de 27 anos foi autorizado a prosseguir com os animais, declarou um porta-voz da polícia. Ele também teve que depositar 8.700 euros como pagamento preliminar de multa. A investigação está em andamento pelas autoridades.

Os especialistas veterinários reconheceram a necessidade urgente de intervenção e solicitaram assistência do corpo de bombeiros local para fins de combate a incêndios. Apesar do calor intenso, os bombeiros trabalharam diligentemente para resfriar a carroceria do caminhão e fornecer água para os porcos desidratados.

