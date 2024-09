- Muitos residentes em Brandemburgo têm rendimentos de reforma inferiores a 1.300 euros.

Aproximadamente metade dos trabalhadores em tempo integral segurados socialmente na Brandemburgo poderá enfrentar uma renda na aposentadoria abaixo de 1.300 euros se mantiverem suas atuais rendas, afetando cerca de 258.700 dos 536.700 empregados em tempo integral com 45 anos de seguro, de acordo com dados do Ministério do Trabalho e Assuntos Sociais alemão, em resposta a uma pergunta da deputada do Bundestag Sahra Wagenknecht, conforme relatado pela Agência de Notícias Alemã.

Os dados do ministério sugerem que, mesmo com um pagamento de pensão ao longo de 40 anos, quase 323.200 homens e mulheres receberiam uma pensão líquida mensal de menos de 1.300 euros. Isso é mais da metade de todos os trabalhadores em tempo integral segurados socialmente na Brandemburgo. Wagenknecht observou à dpa: "Se cada outro trabalhador em tempo integral na Brandemburgo não ganha nem a pensão anual de 1.300 euros que os ministros federais recebem após 45 anos, não é de admirar que as pessoas estejam com raiva". De acordo com os dados, cerca de 336.250 empregados em tempo integral na Brandemburgo com 45 anos de seguro receberiam uma pensão de menos de 1.500 euros.

Wagenknecht defende referendo no dia da eleição

Wagenknecht sugeriu que um referendo sobre o sistema de pensões seja realizado ao mesmo tempo que a eleição federal em 25 de setembro de 2022. Os cidadãos teriam a opção entre a pensão estatal do governo do semáforo e um sistema de pensão à maneira da Áustria, onde todos os profissionais contribuem - incluindo deputados e ministros.

De acordo com os dados do ministério, dos aproximadamente 22 milhões de trabalhadores em tempo integral segurados socialmente no país, cerca de 6,9 milhões receberiam uma pensão líquida mensal de menos de 1.300 euros após 45 anos de seguro. Cerca de 9,8 milhões receberiam menos de 1.500 euros por mês. Com 40 anos de seguro, 9,3 milhões de empregados ficariam com uma pensão líquida de menos de 1.300 euros. Para cerca de 12,4 milhões de trabalhadores em tempo integral, seria menos de 1.500 euros.

O referendo proposto sobre o sistema de pensões, sugerido por Wagenknecht, poderia ser realizado potencialmente em Potsdam durante a eleição federal em 25 de setembro de 2022. Este referendo daria aos cidadãos a opção entre o sistema atual de pensão estatal e um mais abrangente, como o da Áustria, que incluiria contribuições de todos os profissionais, incluindo ministros.

