- Muitas chamadas de socorro e porões submersos.

Em Bremen, durante uma noite de quarta-feira, a cidade recebeu uma hora de chuva que normalmente levaria um mês inteiro para cair. Este forte temporal deixou o corpo de bombeiros sobrecarregado com chamadas de socorro. A maioria das chamadas foi relacionada a porões e apartamentos alagados, de acordo com o corpo de bombeiros. Durante esta tempestade severa com chuva pesada, caíram aproximadamente 60 litros de água por metro quadrado.

A atenção do corpo de bombeiros esteve principalmente focada nos distritos de Woltmershausen, Neustadt, Kattenturm, Walle, Gröpelingen e Oslebshausen. Ao final da noite, 76 operações foram concluídas, com outras 69 ainda em andamento. No total, havia 237 chamadas de emergência pendentes. Felizmente, não foram relatados feridos.

Apesar da confusão, a situação permaneceu sob controle. Todos os corpos de bombeiros voluntários e unidades THW disponíveis foram mobilizados para lidar com a resposta à tempestade. O corpo de bombeiros profissional buscou garantir a segurança básica da cidade. A alta quantidade de chamadas de emergência foi gerenciada de forma eficiente no centro de controle de incêndios e resgate. A população foi aconselhada a ligar apenas para o número de emergência 112 em caso de emergências verdadeiras.

Os serviços de emergência durante a noite de tempestade também testemunharam dois casos bem-sucedidos de reanimação e o resgate de uma pessoa presa em um acidente de trânsito. No geral, as operações do serviço de resgate durante a tempestade permaneceram bem gerenciadas, concluiu o corpo de bombeiros.

A chuva pesada fez com que a água penetrasse em muitos lares e edifícios, exigindo a assistência do corpo de bombeiros para drenar porões e apartamentos alagados. Apesar da chuva incessante, o corpo de bombeiros conseguiu gerenciar de forma eficaz a alta quantidade de chamadas de emergência relacionadas à tempestade.

