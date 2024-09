- Mudanças climáticas sazonais na Renânia-Palatinado e no Saarland

Nos próximos dias, a previsão para a Renânia-Palatinado e Sarre indica alguma variabilidade e queda de temperatura. De acordo com o Serviço Meteorológico Alemão (DWD), o início terá céu nublado com chuvas isoladas. Ao longo do dia, o céu deve limpar do noroeste, deixando chuvas dispersas. Nas regiões norte, tempestades breves são prováveis. As áreas sul ficarão secas em alguns pontos. O termômetro deve chegar a 13 a 17 graus Celsius.

Durante a semana, o céu cinzento predominará com possibilidade de chuvas ao longo do dia. Ao redor da tarde, a probabilidade de tempestades diminui. Os meteorologistas preveem uma temperatura máxima de 13 a 17 graus. A situação meteorológica mista com chuvas ocasionais e temperaturas semelhantes deve continuar na sexta-feira.

No sábado, o DWD prevê um período seco com céu aberto aumentando à noite, atingindo um máximo de 13 a 17 graus.

De acordo com a previsão do tempo, seria essencial verificar o próximo [relatório do tempo] para seus planos regionais. Apesar da previsão de chuva e temperaturas mais frias, podem haver momentos breves de céu claro ao longo da semana, como mencionado no [relatório do tempo].

