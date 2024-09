- Motorista rápido ignorando o limite de 30 mph para chegar ao barbeiro

Devido a um compromisso, um motociclista de 21 anos em Waldkraiburg (distrito de Mühldorf am Inn) foi pego ultrapassando 70 quilômetros por hora em uma zona de 30 km/h. De acordo com a polícia, o motociclista de 21 anos tinha uma justificativa estranha para sua alta velocidade. "Eu tenho que chegar ao salão de qualquer maneira!" ele anunciou às autoridades.

Infelizmente, isso não o salvou das consequências de sua infração de excesso de velocidade. Uma vez que ele estava dirigindo a 74 quilômetros por hora, agora ele está enfrentando uma multa de 400 euros, dois pontos na carteira e uma suspensão da carteira de motorista por um mês.

