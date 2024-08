- Motorista morre tragicamente após colisão

Um motociclista de 52 anos sofreu um acidente fatal em uma rodovia federal em Wehrheim, no distrito de Hochtaunuskreis. De acordo com os relatórios policiais, um motorista de carro de 57 anos não viu a motocicleta que se aproximava enquanto fazia uma curva e colidiu com ela. O impacto fez com que o motociclista caísse e sofresse ferimentos graves. Ele foi levado para o hospital de helicóptero, mas infelizmente, não sobreviveu aos ferimentos. O dano à propriedade é estimado em cerca de 15.000 euros.

O acidente ocorreu na rodovia federal em Hochtaunuskreis, especificamente no distrito de Hochtaun. Os socorristas transportaram o motociclista ferido para um hospital localizado na região de Hochtaunuskreis.

