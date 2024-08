- Motorista morre em acidente

Um motociclista morreu em um acidente próximo a Odelzhausen, localizada no distrito de Dachau. Segundo a polícia, inicialmente, um veículo de fertilizantes ou lenhagem com um reboque colidiu com um carro que vinha na direção oposta. Em seguida, o veículo colidiu com uma motocicleta que seguia o carro. A identidade do motociclista não foi revelada de imediato, tendo perdido a vida no local do acidente. Agora, um especialista vai investigar as causas desse trágico incidente.

O veículo que colidiu, que era um veículo de fertilizantes ou lenhagem, representou um perigo para o trânsito que vinha atrás. Em seguida, o veículo atingiu o veículo da frente, o que levou a uma reação em cadeia que também envolveu a motocicleta, resultando tragicamente na morte do motociclista.

Leia também: