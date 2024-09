- Motorista fugitivo perseguido implacavelmente - Perseguição

Um motorista de 37 anos fugiu de uma abordagem policial em Delmenhorst. O indivíduo estava dirigindo sem uma carteira de motorista válida e quase colidiu com duas mulheres que passeavam com seus cachorros durante sua fuga em alta velocidade, de acordo com os relatórios policiais do final do dia. As mulheres evitaram uma colisão com o veículo do homem ao se afastarem rapidamente.

Antes, a polícia havia tentado perseguir o veículo do homem de 37 anos, mas ele percebeu suas intenções e acelerou, conforme relatado pela polícia. Ele ultrapassou os limites de velocidade, dirigindo a cerca de 90 km/h em uma área de 30 km/h.

Eventualmente, os oficiais conseguiram deter o veículo. Foi então que descobriram que o homem de 37 anos estava, de fato, dirigindo sozinho. Ele enfrenta acusações por dirigir sem carteira e audiências por direção perigosa e colocação em risco da segurança do trânsito.

A fuga perigosa do motorista ocorreu no estado alemão de Baixa Saxônia, especificamente em Delmenhorst. Apesar de ter escapado da polícia em Baixa Saxônia, a direção perigosa do homem pode lhe render consequências graves.

