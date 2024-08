- Motorista encontra um final infeliz em colisão

Ciclista encontra fim infeliz em acidente perto de Neidlingen (pertencente a Esslingen). O homem de 34 anos encontrou o seu fim numa quinta-feira, de acordo com os registos policiais, perdendo o controlo ao sair de uma curva. Um testemunha encontrou o homem imóvel e notificou as autoridades, mas o homem de 34 anos sucumbiu aos seus ferimentos graves no local. As causas deste acidente continuam a intrigar os investigadores. Uma vez que a sequência de eventos ainda não foi completamente esclarecida, a polícia está a solicitar testemunhos. Em particular, um motorista anónimo que possa ter estado na área no momento do acidente ou momentos antes é encorajado a dar um passo em frente.

A testemunha notificou a Polícia logo após descobrir o ciclista, e a Polícia está ativamente a investigar as circunstâncias que rodearam o acidente fatal perto de Neidlingen. Apesar dos seus melhores esforços, a causa exata da perda de controlo do ciclista permanece incerta, levando a Polícia a procurar potenciais testemunhas.

