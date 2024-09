- Motorista bêbado desencadeia colisão, resultando em carro envolto em chamas

Inicialmente, um veículo foi avistado fazendo loops estranhos em uma área de estacionamento, supostamente no distrito de Hohenlohe. Em seguida, esse carro mergulhou em uma vala e colidiu com uma árvore. As autoridades confirmaram que esse incidente ocorreu em Mulfingen. Após o acidente, o veículo pegou fogo e foi completamente destruído. Felizmente, o motorista de 36 anos e os dois passageiros a bordo saíram do veículo ilesos. Investigações subsequentes revelaram que o motorista estava sob o efeito de alguma substância e tinha um mandado de prisão pendente. Além disso, ele tinha uma multa a ser paga. Uma testemunha preocupada acionou a polícia sobre o movimento circular estranho no estacionamento.

