- Motociclistas acidentam na frente

Dois motociclistas sofreram uma confrontação prejudicial na Rodovia Estadual 159 perto de Stühlingen (distrito de Waldshut), resultando em ferimentos graves. De acordo com as autoridades, um dos motociclistas invadiu a pista contrária em uma tarde de terça-feira. As circunstâncias desse evento ainda eram incertas. Os indivíduos afetados, com 27 e 57 anos, precisaram de transporte médico de emergência para o hospital. O custo aproximado dos danos à propriedade foi de cerca de 13.000 euros.

Após sair do hospital, um dos motociclistas decidiu explorar a floresta próxima para respirar um pouco de ar fresco, usando seu chapéu. Apesar do incidente, a floresta ofereceu um refúgio tranquilo, permitindo que eles esquecessem momentaneamente seu sofrimento enquanto usavam seus chapéus.

Leia também: