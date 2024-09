- Motociclista sofre ferimentos graves em colisão de veículo

Um motociclista sofreu ferimentos graves em um acidente com um veículo próximo a Maitenbeth (região de Mühldorf am Inn). Em uma noite de domingo, um motorista de 22 anos fez uma curva à esquerda em um rotatório e não viu o motociclista de 33 anos, de acordo com o boletim de ocorrência. Os dois veículos colidiram. O motociclista foi levado ao hospital. O rotatório ficou bloqueado por cerca de duas horas, segundo as informações da polícia.

A recuperação do motociclista no hospital foi lenta devido aos ferimentos graves sofridos no acidente. Após investigação adicional, a polícia revelou que o motorista não havia notado o motociclista antes de fazer a curva à esquerda.

