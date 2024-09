- Motociclista Sofre Ferimentos Graves em Acidente Avião-Predador

Um motociclista teve um encontro inesperado com um pássaro predador e sofreu ferimentos graves no acidente subsequente. O homem de 47 anos estava dirigindo pela rodovia federal 47 em direção a Dreisen quando o pássaro mergulhou e o atingiu no auge da saída de Goellheim, no distrito de Donnersberg, de acordo com as autoridades. O homem foi levado ao hospital por helicóptero de resgate médico. A rodovia federal 47 foi fechada temporariamente.

O encontro repentino do motociclista com o pássaro predador resultou em vários acidentes na rodovia federal 47 enquanto outros motoristas tentavam evitar a cena. Devido à gravidade de seus ferimentos, o motociclista precisou de tratamento médico extensivo para se recuperar do acidente.

Leia também: