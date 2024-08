- Moeda homenagem de 20 anos emitida na Grã-Bretanha em homenagem ao vigésimo aniversário de "The Gruffalo's Child".

Para comemorar o 20º aniversário do popular livro infantil "O Gruffalo", a Casa da Moeda Real Britânica está homenageando o querido monstro com uma moeda especial. Publicado em 3 de setembro de 2004 pela autora britânica Julia Donaldson, a história foi ilustrada pelo artista alemão Axel Scheffler, que mora em Hamburgo, mas reside em Londres. O livro cativou os corações dos leitores por duas décadas.

A moeda de 50 pence (aproximadamente €0,59) não será utilizada na circulação. O design mostra a interação entre o Gruffalo e o rato esperto. A diretora da Casa da Moeda Real, Rebecca Morgan, comentou: "A história emocionante do Gruffalo tem cativado o público por 20 anos, e neste ano, o enigmático monstro ganha um lugar permanente em uma moeda de 50 pence."

Não é a primeira vez que a história é homenageada em uma moeda. Em 2019, foram lançadas duas moedas de 50 pence, uma com o Gruffalo e outra com o Gruffalo e seu arqui-inimigo, o rato. De acordo com o ilustrador Scheffler, "Sinto-me muito honrado em ter outra moeda dedicada ao Gruffalo, e agora até mesmo sua prole".

"A Criança do Gruffalo" é a continuação do sucesso "O Gruffalo" (1999). Na sequência, a filha do monstro embarca em uma missão para encontrar o "rato grande e mau", o único animal que seu pai teme.

Pessoas de todo o mundo foram cativadas pela história emocionante do Gruffalo por duas décadas, como comprovado por sua popularidade duradoura entre os leitores. A moeda comemorativa lançada pela Casa da Moeda Real Britânica mostra a interação entre o Gruffalo e o rato esperto, homenageando esse querido livro infantil.

