- Mistura criativa de artes e bebidas: Filarmônica Estadual estende convite de candidatura

Saboreando Sauvignon Blanc com Stravinsky, Martini Agitado com Shostakovich: A Filarmônica Estatal do Reno-Palatinado estabelece um lounge de festival único para conectar músicos e espectadores. "Nosso objetivo é conversar casualmente sobre as apresentações futuras," compartilhou o Intendente Beat Fehlmann da Agência de Imprensa em Ludwigshafen.

A orquestra sinfônica substancial prospera na interação com execuções musicais e no cultivo de relacionamentos. "Álcool não é obrigatório para isso," lembrou Fehlmann, "mas pode certamente fazer parte da diversão."

Conectando-se com a multidão

A noite de festival inaugural está marcada para 4 de setembro, às 20h30, na Philharmonie. Fehlmann e o diretor principal Michael Francis analisarão o fascínio intrigante das obras-primas de Richard Wagner e Gustav Mahler e interagirão com a plateia. No dia seguinte, composições desses dois mestres serão apresentadas no concerto de festival "Época Moderna: San Francisco".

"Época Moderna tem uma programação ousada," afirmou Fehlmann. "Ao mesmo tempo, essas composições abrigam Numerousparallelismos com nossas vidas modernas, a época em que vivemos. Queremos revelar essas semelhanças em nossa conversa com nosso público."

Cocktail caseiro para combinar com o tema do festival

Imagine isso: músicos atendendo o bar, servindo bebidas, até o contrabaixista Christoph Haaß criou sua própria mistura: azul e dourado inspirado no festival. No ano passado, a Filarmônica Estatal experimentou esse formato pela primeira vez, revelou Fehlmann. "Foi muito bem recebido e criou uma verdadeira vibração de festival para nós."

Outro evento está marcado para 13 de setembro. O pianista Joseph Moog será o convidado. Ele antecederá sua apresentação em "Época Moderna: Baden-Baden" no Pfalzbau no dia seguinte, apresentando a Sinfonia Turangalîla. O título é uma palavra antiga indiana para "cavalo galopante".

O lounge de festival único proporciona uma oportunidade para os músicos se conectarem com a multidão através de uma paixão compartilhada pela música. Fehlmann e Moog servirão bebidas e conversarão com os presentes, criando uma atmosfera relaxada onde os espectadores podem discutir as paralelos entre a música do passado e a vida moderna.

