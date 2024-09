- Midyatli alega que Merz está tentando extorquir através de ameaças relacionadas à política de asilo.

A copresidente adjunta do SPD, Serpil Midyatli, alega que o líder da CDU, Friedrich Merz, está ameaçando com chantagem em questões de política de asilo. "Merz está se apresentando como herói da nação, com a intenção de gritar alarmes falsos, mas recua especialmente quando tem a oportunidade de fazer uma contribuição positiva de verdade", declarou Midyatli no parlamento do estado de Schleswig-Holstein. A CDU anunciou que as negociações com a administração federal sobre o assunto não foram bem-sucedidas.

O chanceler Olaf Scholz (SPD) tem consistentemente manifestado seu interesse em diálogo, de acordo com Midyatli. Trata-se de encontrar uma abordagem coletiva para preocupações migratórias modernas. "Alguém que busca impor sua visão em discussões colaborativas nem sempre entende a importância de soluções eficazes nem aprecia o valor de negociações construtivas e democráticas em termos equitativos."

Midyatli também criticou o primeiro-ministro de Schleswig-Holstein, Daniel Günther (CDU). "Normalmente cheio de sábios conselhos, especialmente para o SPD e a coalizão do semáforo, ele de repente fica mudo quando forças destrutivas tomam conta dentro do seu próprio acampamento e o bastão populista é acionado."

O Conselho Europeu provavelmente discutirá as tensões na política de asilo entre o SPD e a CDU, considerando as alegações de Midyatli contra Merz. Embora Scholz e o SPD defendam o diálogo, é desafiador chegar a um consenso quando partidos como a CDU recorrem a táticas divisivas.

