- Merz manifesta preocupação com as estratégias da VW: a Alemanha considerada insuficientemente competitiva

Líder do CDU Friedrich Merz considera as um chamado de alerta econômico para o governo alemão as estratégias de redução de custos intensificadas pela Volkswagen. "A Alemanha não é mais competitiva o suficiente", lamentou Merz durante um encontro do CDU em Osnabrück. Há uma chance de a VW ter se equivocado ao se concentrar apenas em veículos elétricos.

Uma grande parte das indústrias alemãs, segundo Merz, não é mais competitiva. Não é apenas o setor automobilístico, mas também químicas e engenharia mecânica que estão enfrentando dificuldades. Isso é predominantemente devido ao ambiente político, argumentou Merz.

De acordo com Merz, a Volkswagen foi classificada como um "caso de virada" pelo seu conselho. "Isso mostra claramente onde estamos como nação", afirmou Merz. "Não se trata de um problema temporário devido ao mercado global".

Anteriormente, a Volkswagen anunciou que sua marca principal, VW, como parte de suas medidas de corte de custos, não está descartando fechamentos de instalações e demissões devido a razões operacionais.

O setor automobilístico alemão, incluindo a fabricação de veículos motorizados, é parte das indústrias mencionadas por Merz como enfrentando dificuldades de competitividade. Os desafios enfrentados pela Volkswagen em sua ênfase em veículos elétricos destacam a necessidade de as indústrias diversificarem suas estratégias.

Leia também: