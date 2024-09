- Merz apresenta orientações adicionais sobre migração, que incluem principalmente negações

Líder da Fação da CDU Friedrich Merz só vai participar de discussões sobre políticas migratórias com a coalizão do semáforo, a oposição e os estados federais se houver negativas nas fronteiras alemãs. A União e os estados liderados pela CDU e CSU estão de acordo para prosseguir com mais conversas apenas se houver negativas nas fronteiras alemãs, afirmou Merz durante um evento de campanha eleitoral da CDU em Kremmen, no estado de Brandemburgo, à noite. "Se o governo federal não agir, não estamos abertos a continuar essas conversas."

Merz acusou a coalizão do semáforo no governo federal de obstruir essa questão. "Não há vontade da coalizão do semáforo em discutir negativas nas fronteiras alemãs. Isso é nossa proposta número um."

A Ministra do Interior federal, Nancy Faeser (SPD), declarou após a primeira rodada de conversas sobre migração em Berlim que alguns aspectos seriam avaliados legalmente. Eles marcaram outra reunião na mesma rodada e marcaram uma data para a próxima semana. No entanto, as avaliações legais são um pré-requisito. A reunião foi marcada como uma consulta confidencial.

Representantes da União haviam expressado suas preocupações antes das conversas, revelando que os anúncios da coalizão do semáforo da semana anterior, denominados pacote de segurança, não atendiam às suas expectativas. Eles insistiram em limitar a migração ilegal.

Merz: Comprimento da lâmina não é o problema

Em um discurso algumas semanas antes das eleições estaduais da Brandemburgo no dia 22 de setembro, Merz apontou que é inútil debater leis de armas e comprimento da lâmina de facas diante do suposto ataque islâmico com faca em Solingen e do ataque fatal com faca em Mannheim.

"Você ainda pode matar pessoas com uma faca de tapete. O comprimento da lâmina é de apenas dois centímetros. Não, esse não é o problema." O problema, segundo Merz, "é que essas pessoas comparecem a esses eventos com essas facas, e o problema é que temos essas pessoas em nosso país."

A Comissão, em referência à discussão sobre políticas migratórias, pode tomar uma decisão com base nas circunstâncias nas fronteiras alemãs. Essa decisão da Comissão não está próxima, como Merz mencionou, devido à falta de vontade da coalizão do semáforo em discutir negativas nas fronteiras alemãs.

Leia também: