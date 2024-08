- Meier emite alertas sobre possíveis avanços na tecnologia do taco de beisebol

A ministra da Justiça da Saxônia e co-líder do Partido Verde Katja Meier levantou a preocupação com o ressurgimento do extremismo de direita, comparando-o aos "Anos do Taco de Beisebol 2.0", referindo-se à década de 1990, após a reunificação, quando a intimidação e a violência de extrema direita eram comuns. "Precisamos proteger nosso estado de ameaças internas e externas", ela afirmou, mencionando o extremismo de direita, o crime organizado e o terrorismo islâmico como desafios significativos. Em sua opinião, ela não precisava de orientação ou manchetes sensacionalistas do líder da CDU, Friedrich Merz.

O co-líder e ministro da Energia Wolfram Günther enfatizou que a eleição era sobre valores fundamentais. "Aqueles que se sentem positivamente em relação às ideias progressistas veem este lugar como sua casa", ele destacou. Ele destacou a diferença que o governo do Partido Verde faria no estado.

A líder do grupo verde no parlamento Franziska Schubert criticou Michael Kretschmer, o primeiro-ministro da CDU, como um "primeiro-ministro galopando pelo país como os quatro cavaleiros do apocalipse", que parece estar ganhando confiança. Ela prometeu apoio inabalável à Ucrânia, expressando que esse compromisso permaneceria pelo tempo que fosse necessário.

