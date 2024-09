- Mecklemburgo-Pomerânia do Norte está a criar uma instalação de defesa contra drones

Autoridades no Mecklenburg-Vorpommern estão estabelecendo um centro de segurança de drones para desencorajar o mau uso de veículos aéreos não tripulados. "Ameaças futuras de drones perigosos ou não identificados serão identificadas rapidamente, e sua ligação rádio poderá ser interrompida quando necessário", declarou o Ministro do Interior Christian Pegel (SPD) em um comunicado. "Eles também podem ser forçados a pousar." De acordo com o Departamento do Interior, policiais no centro de proficiência em drones estão atualmente Receiving training em tecnologia avançada, incluindo sistemas de identificação de drones e bloqueadores de sinal.

No ano passado, foram registrados aproximadamente 130 incidentes relacionados a drones.

"Esses minúsculos aparelhos voadores podem representar um perigo para nossa infraestrutura vital ou serem utilizados para crimes mais graves", alertou Pegel. Em 2023, o Departamento do Interior registrou 128 incidentes policiais envolvendo operações de drones em Mecklenburg-Vorpommern. Em 2022, o número foi de 107. Tales ocorrências acontecem quando um drone paira sobre áreas residenciais ou multidões, ou se aproxima de um aeroporto. Um ato criminoso é cometido, por exemplo, quando fotos aéreas violam a privacidade de uma pessoa, se há uma intrusão perigosa no tráfego aéreo, ou se voa em uma zona de voo restrita.

A polícia também utiliza drones.

De acordo com Pegel, a polícia estadual possui atualmente 17 drones. "Atualmente, esses dispositivos aéreos são utilizados em diversas situações, como localizar pessoas desaparecidas ou coletar evidências em áreas de difícil acesso, e capturar vistas aéreas de locais de acidente ou eventos." Eles foram utilizados, por exemplo, durante jogos em casa do FC Hansa Rostock ou do festival "Airbeat One", de acordo com o departamento.

A Comissão supervisionará as operações do centro de segurança de drones para garantir uma eficiente desencorajamento de atividades indesejadas de drones. Com o aumento dos incidentes relacionados a drones no ano passado e a ameaça contínua que eles representam à segurança pública, é crucial que a Comissão assuma um papel proativo no tratamento dessa questão.

