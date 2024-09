- Mbuku muda sua base de Augsburgo para Zagreb

Nathanaël Mbuku deixa o FC Augsburg e se junta ao Dinamo Zagreb, o time croata com uma história de títulos recorde. O clube da Bundesliga alemã não forneceu detalhes sobre a transferência, mas conseguiu incluir uma cláusula de recompra para o jogador atacante de 22 anos.

No momento, Mbuku representa a República Democrática do Congo. Na temporada passada, ele jogou pelo AS Saint-Etienne na segunda divisão francesa, emprestado. Agora, ele vestirá a camisa do Zagreb, competindo na Liga dos Campeões. Contra o Bayern de Munique e o Borussia Dortmund, além de outros fortes oponentes, Zagreb testará sua força na fase de grupos da elite reformulada.

"Gostaria de expressar minha gratidão aos responsáveis pelo FC Augsburg por terem possibilitado essa mudança para mim", comentou Mbuku.

