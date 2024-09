Após a conclusão do concurso político regional - Mayer volta a ser membro do Parlamento alemão (Bundestag)

Político de tendência extremista do partido de direita AfD, chamado Jens Maier (62), pode retornar ao Parlamento federal alemão, o Bundestag, substituindo o representante da Saxônia, Mike Moncsek. Moncsek triunfalmente garantiu um mandato direto em Zwickau durante a recente eleição estadual, mas expressou a intenção de renunciar à sua cadeira no Bundestag se isso não prejudicasse o partido, a maioria e sua equipe. Moncsek pretende permanecer ativo no Bundestag até a eleição de uma nova administração da Saxônia, o que pode se estender até 3 de fevereiro de 2025. Moncsek visa evitar uma situação em que ele perca seu mandato caso a eleição não ocorra e uma nova assembleia legislativa na Saxônia se torne necessária. Anteriormente, fontes como "Zeit Online" e a Rede Editorial Alemã haviam sugerido essa possível redistribuição. Em resposta, Maier declarou straightforwardamente: "Eu volto."

Maier já havia ocupado uma posição no Bundestag pelo AfD de 2017 a 2021, apenas para renunciar e retornar ao seu antigo cargo de juiz no Tribunal Regional de Dresden. No entanto, já em 2020, a Oficina da Saxônia para a Proteção da Constituição designou Maier como extremista. Em seguida, o Ministério da Justiça da Saxônia apresentou uma queixa contra Maier para removê-lo do cargo, alegando que ele havia violado suas obrigações judiciárias devido a seus comentários inflamatórios e depreciativos nas redes sociais. O tribunal disciplinar em Leipzig acabou determinando que a aposentadoria antecipada de Maier era justificada, decidindo contra ele. Em outubro de 2022, o Tribunal Federal de Justiça em Karlsruhe manteve a decisão, rejeitando o recurso subsequente de Maier.

