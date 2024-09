- Mayer deixa aberta a possibilidade de o SPD passar a desempenhar um papel de oposição.

O SPD da Turíngia, segundo seu líder estadual, não descarta se tornar a oposição após a votação estadual. "Como Social-Democratas, precisamos defender nossos valores", declarou Georg Maier após uma reunião executiva estadual do SPD em Erfurt. Se ingressar no governo parecer improvável, então tornar-se a oposição para o partido no poder há muito tempo se torna uma possibilidade.

Os Social-Democratas mal passaram na cota de 5% com 6,1% na votação estadual. A configuração política na nova assembleia estadual é complexa. A coalizão proposta entre a CDU, a aliança de Sahra Wagenknecht e o SPD (totalizando 44 cadeiras), que não possui a maioria de 45 cadeiras necessárias na assembleia estadual de 88 cadeiras, não avança.

Maier já recebeu uma mensagem de texto do presidente estadual da CDU, Mario Voigt, convidando-o para uma discussão. No entanto, isso não será uma conversa preliminar. "Isso é muito cedo", declarou Maier. Essa será uma conversa no nível de presidente estadual. Ele quer saber os planos da CDU, acrescentou Maier. "E se o SPD é necessário para isso é outra questão. Não estamos nos impingindo para a frente." Anteriormente, a executiva estadual da CDU havia aprovado conversas iniciais com o SPD e o BSW.

O SPD também planeja conversar com outros partidos democráticos sobre a eleição do presidente da assembleia estadual. A razão disso é que a AfD, como a maior fração, tem o direito de propor o cargo.

Apesar da proposta de coalizão falha com a CDU e a aliança de Sahra Wagenknecht, o SPD ainda recebe um convite para discussões do presidente estadual da CDU, Mario Voigt. O partido potencialmente de oposição, a CDU, busca delinear seus planos para o SPD, mas Maier deixa claro que o SPD não está empurrando para ter um papel nesses planos.

Leia também: