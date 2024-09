- Matthias vê Kimmich como a escolha adequada para liderar a equipe nacional de futebol alemã.

Joshua Kimmich é o escolha ideal como novo capitão da seleção alemã de futebol, segundo a opinião de Lothar Matthäus. "Sua reputação, performance e tempo de serviço são autoexplicativos. Ele não tem problema em expressar seus pensamentos, e essa característica só vai se fortalecer em seu novo papel como capitão", explicou Matthäus em uma peça para a estação de televisão Sky.

Julian Nagelsmann, técnico da equipe, revelou na segunda-feira que Kimmich substituiria İlkay Gündoğan, que havia pendurado suas chuteiras internacionais. Pela primeira vez desde que Nagelsmann o nomeou como capitão permanente, o jogador de 29 anos do Bayern de Munique liderará a equipe do DFB na partida da Liga das Nações contra a Hungria neste sábado.

"Kimmich tem uma boa relação com a DFB e com Nagelsmann, e representará nosso país de forma admirável em campo", previu Matthäus. O campeão da Copa do Mundo de 1990 também deu sua opinião sobre a decisão de Nagelsmann de usar Kimmich como lateral direito em vez de como meio-campista defensivo.

"Eu pessoalmente preferiria que o capitão comandasse do centro, não do fundo", admitiu o sexagenário. No entanto, ele reconheceu que os antigos capitães de Kimmich, Philippe Lahm e Manuel Neuer, exceliram nessas posições. "Se eu pudesse fazer um pedido, seria que o alcance do técnico chegasse ao campo", explicou Matthäus. Ele também aprovou a escolha de Kai Havertz e Antonio Rüdiger como capitães reservas de Kimmich.

