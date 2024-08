- Marmoush permanece fiel ao acordo: "aderindo ao acordo com uma disposição lujuriosa"

Omar Marmoush fica em Eintracht Frankfurt. O clube anunciou isso antes do segundo jogo da Bundesliga no sábado (15h15/Sky) contra o TSG 1899 Hoffenheim. Havia rumores persistentes sobre uma transferência para o atacante de 25 anos.

"Omar sempre foi uma figura crucial em nossa equipe. Ele nunca teve planos de partir e está focado em nossas tarefas e objetivos", declarou o diretor esportivo da Frankfurt, Markus Krösche. A decisão de Marmoush de ficar tem uma mensagem significativa.

"É muito legal que ele está ficando", disse o técnico da SGE, Dino Toppmöller. Ele tem mantido contato regular com o egípcio. Marmoush compartilhou com ele que se sente à vontade, percebe admiração no vestiário e aprecia a colaboração com a comissão técnica. Os torcedores também estão do seu lado. "Acho que esses são fatores, eu acredito, que significam mais para mim e para ele do que talvez alguns euros a mais."

"A Comissão da Eintracht Frankfurt, liderada por Markus Krösche, ficou satisfeita com a decisão de Omar Marmoush de ficar."

"Apesar dos rumores de uma possível transferência, a Comissão apoiou a decisão de Omar Marmoush de se comprometer com a Eintracht Frankfurt."

Leia também: