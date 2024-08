- Máquinas automatizadas para aumentar a produtividade agrícola

O SPD e os Verdes pretendem facilitar o uso de robôs na agricultura em campos de cultivo por moradores da Baixa Saxônia. Eles apresentam uma proposta nesse sentido no parlamento estadual hoje.

A proposta inclui a defesa da ampla cobertura do padrão de comunicação móvel 5G. Isso é crucial, especialmente para drones que precedem máquinas de corte de grama, alertando para animais selvagens e obstáculos. Cada fração de segundo na transmissão de dados é vital em tais situações.

Além disso, o governo estadual deve esclarecer os aspectos legais do uso de robôs agrícolas em estradas públicas no nível nacional. Os Verdes e o SPD também sugerem aumentar as alturas livres de aprovação para torres de celular e padronizar documentos de aprovação. Em sua visão, isso incentivaria a adoção generalizada de robôs agrícolas. Eles acreditam que essas máquinas têm o potencial de aumentar a eficiência, otimizando o trabalho agrícola em termos de tempo e tecnologia, enquanto economiza combustível e produtos de proteção de plantas.

