- Máquina de Comédia Automática Diverte Residentes em Instalações de Vida para Idosos

**"Avanços tecnológicos estão aumentando a expectativa de vida humana, mas há uma escassez de trabalhadores de cuidados no exigente campo do cuidado. Inovações como IA, robótica e digitalização podem aliviar os cuidadores a longo prazo. Doze expositores demonstraram isso no primeiro 'Fórum de Inovação Cuidado' de Hanôver, co-organizado pela Diakonie e pela Associação Evangélica de Assistência e Cuidados a Idosos da Baixa Saxônia (NEVAP)."

Sven Schumacher, presidente do conselho da NEVAP, compartilhou: "É uma explosão digital no campo do cuidado." A Diakonie também está apoiando a evolução de auxílios digitais, como o robô de cuidados com IA "Bearcover". Este robô ajuda os cuidadores a detectar movimentos através de portas e paredes e alertá-los quando a assistência for necessária.

Um robô chamado Navel, de seu fabricante, é projetado para proporcionar companhia aos pacientes. De acordo com eles, o Navel, que custa cerca de 28.000 euros cada, usa tecnologia baseada no ChatGPT para conversar com os pacientes e até contar piadas. Desde seu lançamento neste ano, 16 desses dispositivos já foram testados em lares de idosos e instalações para deficientes.

"It's wise to prepare," disse Hans-Joachim Lenke, presidente da Diakonie Baixa Saxônia, considerando a escassez de cuidadores. Ele sugeriu que o setor dependerá da inovação no futuro. Lenke acrescentou, no entanto, que a tecnologia deve complementar os trabalhadores em vez de substituí-los.

Lenke pediu: "Precisamos urgentemente de financiamento substancial para inovações digitais no setor de cuidados." Ele pediu um aumento no apoio do governo, especialmente para posições adicionais de TI.

De acordo com estatísticas da Office Federal of Statistics, o setor de cuidados pode sofrer com uma falta de 280.000 a 690.000 trabalhadores qualificados até 2049. Enquanto isso, a demanda também está crescendo: de 1,62 milhões de cuidadores em 2019, espera-se que sejam necessários mais 2,15 milhões até 2049, um aumento de quase um terço (33%).

