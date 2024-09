Eleiçoes futuras na Saxônia e Turíngia - "Mantém a integridade da democracia" e indicações sobre eventos de votação comunitária

Para o analista político Wolfgang Muno, de Rostock, os resultados das eleições estaduais na Turíngia e Saxônia não são apenas reflexos de sentimentos temporários. "Tenho sérias preocupações com a democracia na Alemanha", afirmou à agência de notícias alemã. Isso indica "uma crítica fundamental e rejeição da democracia de direito e da democracia liberal e diversificada em grandes setores da população, especialmente no leste da Alemanha".

De acordo com Lars Schwarz, presidente da associação de empregadores no Mecklenburg-Pomerânia Ocidental, os resultados das eleições também decorrem da forma como os partidos interagem entre si. "O jogo de culpas contínuo entre os partidos estabelecidos não serve a ninguém. Muito menos à nossa democracia e à nossa imagem internacional", afirmou em Schwerin. Os partidos no poder e na oposição em Berlim, assim como em grande medida nos estados, compartilham da responsabilidade pelo aumento da extrema direita e da esquerda.

AfD e vitória do BSW

Na Turíngia, a AfD tornou-se o partido dominante em um estado pela primeira vez nas eleições estaduais de domingo. Na Saxônia, o partido, considerado de extrema direita pelos serviços de inteligência de ambos os estados, ficou em segundo lugar atrás da CDU. A nova aliança de Sahra Wagenknecht (BSW), um grupo dissidente do Left, obteve resultados de dois dígitos do zero. A formação de coalizão é esperada ser desafiadora para ambos os estados federais.

Muno reconhece que essas são apenas eleições estaduais em pequenos estados federais, "mas o impacto simbólico é enorme". Pela primeira vez na história pós-guerra, um partido de extrema direita tornou-se a força mais forte em um estado federal. "Isso também será reconhecido e discutido no exterior". Muno se referiu à AfD e ao BSW como "polarizadores populistas". Outros partidos encontrarão dificuldades para concorrer com eles com fatos e substância.

Sem soluções simples

Os avanços políticos em relação à guerra na Ucrânia e à migração são desafiadores. Mesmo conquistas, como a gestão da crise energética ou a expansão das energias renováveis, são disputadas ou opostas, disse Muno. "E: nem mesmo a ciência política pode fornecer uma orientação confiável sobre como fomentar a confiança básica no estado e na democracia, além da educação política".

As próximas eleições estaduais no Mecklenburg-Pomerânia Ocidental ainda estão longe, e therefore as previsões são inconsequentes. "Mas está ficando aparente que será extremamente difícil para Manuela Schwesig e o governo estadual", disse Muno, olhando para a presidente do SPD.

Schwarz vê os resultados das eleições como um chamado à ação. "Apelo a todos os partidos que apoiam o estado: Pare de fazer questões divisivas o centro da competição política. Pare de instruir as pessoas sobre o que elas devem ou não devem fazer. Precisamos finalmente de uma competição genuína pelas melhores soluções para o futuro do nosso país - rigorosa em substância, mas justa no tom", alertou o presidente da associação de empresários.

A economia tem sido impactada pela política falha e pela comunicação inadequada nos governos federal e estadual por algum tempo. "Não podemos mais nos dar ao luxo do 'negócio como de costume'", enfatizou Schwarz.

Vistas diferentes sobre os resultados das eleições

A presidente do estado do Mecklenburg-Pomerânia Ocidental e presidente do SPD, Schwesig, considerou os resultados das eleições na Saxônia e na Turíngia, especialmente o alto apoio à AfD, como "alarmantes". A liderança dos Verdes no estado expressou preocupações semelhantes.

O líder estadual da CDU, Daniel Peters, expressou satisfação com os resultados do seu partido, mas espera que a formação do governo em Erfurt e Dresden seja complexa. Ele preferiu não comentar as conversas que se avizinham: "Meus colegas de partido na Saxônia e na Turíngia não precisam do meu conselho", disse ele.

O líder estadual da AfD, Leif-Erik Holm, descreveu os resultados na Saxônia e na Turíngia como um terremoto político. O desejo do público por uma política diferente não pode mais ser ignorado. Eles não votaram na AfD por protesto, mas por convicção.

A Aliança Sahra Wagenknecht, com seus resultados de dois dígitos na Turíngia, apresenta desafios para a formação de coalizão em ambos os estados federais. Para o analista político Wolfgang Muno, esse desenvolvimento é um sintoma da crescente divisão na sociedade alemã, onde um partido de extrema direita tornou-se a força mais forte em um estado federal pela primeira vez na história pós-guerra.

Lars Schwarz, presidente da associação de empregadores no Mecklenburg-Pomerânia Ocidental, enfatiza a necessidade de um discurso político construtivo e unificador, sugerindo que questões divisivas não devam ser o foco da competição política. Ele acredita que uma competição genuína pelas melhores soluções para o futuro do país é necessária, com foco na substância e na justiça.

