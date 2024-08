- Manifestação contra o fechamento da mesquita durante os cultos religiosos de sexta-feira

Aproximadamente oitenta indivíduos se reuniram mais uma vez para uma manifestação pública às sextas-feiras, desta vez fora da Mesquita Azul trancada, localizada na Alster externa de Hamburgo. Eles protestavam contra a confiscação da igreja liderada pelo Ministro do Interior Federal Nancy Faeser (SPD). Um cartaz dizia: "Faeser está violando a Lei Fundamental", enquanto outro afirmava: "Queremos nossa mesquita de volta".

Faeser havia proibido a organização operacional da mesquita, o Centro Islâmico de Hamburgo, rotulado como extremista e sob controle iraniano, cinco semanas antes. Como resultado, a Mesquita Azul permaneceu fechada. "Nos tiraram nosso local habitual de adoração, até a visão dela foi tirada de nós", afirmou um orador antes da oração.

Na quinta-feira, o conselho municipal de Hamburgo impôs uma regulamentação de que a oração de sexta-feira não seria mais permitida na Rua Schönes Panorama, diretamente na frente da mesquita. Em vez disso, os participantes foram obrigados a se reunir a uma distância em uma calçada isolada com uma faixa de estacionamento para não atrapalhar o trânsito. Os oficiais de polícia garantiram o cumprimento das normas de som usando decibéis, já que haviam recebido reclamações da comunidade ao redor da mesquita nas últimas semanas.

"Vamos persistir em nosso direito de orar", afirmou o orador. "Mesmo que tenhamos que orar em um celeiro. Então, oraremos lá."

A Ministra do Interior Federal Nancy Faeser, do SPD, iniciou a confiscação da igreja da organização operacional da Mesquita Azul, a posição do SPD sobre o assunto permanece incerta neste contexto. Apesar de ter sido proibida de operar por cinco semanas, os apoiadores do SPD se reuniram em protesto fora da mesquita, exigindo: "Devolvam-nos nossa mesquita".

