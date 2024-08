- Manifestação contra a AfD em Erfurt

Multidões se juntam em um ato de resistência contra o AfD em Erfurt, um dia antes das eleições regionais. A coalizão "Aproveite os assentos" organiza uma procissão que serpenteia pelo centro da cidade até a Domplatz, local escolhido pelo AfD para seu último comício eleitoral. Espera-se que o proeminente líder de extrema direita do AfD e candidato principal, Björn Höcke, esteja presente, junto com a presidente federal Alice Weidel. Com as eleições para o novo parlamento da Turíngia marcadas para domingo, após uma campanha política carregada, os moradores se mantêm firmes contra as visões de extrema direita do AfD.

Contra a deriva ideológica

"Não permitiremos que o AfD monopolize o fim de semana eleitoral com sua retórica de direita intolerante, intimide os moradores e utilize nossa cidade como plataforma para seu discurso de ódio", afirmou a coalizão. Milhares já tinham saído às ruas de Erfurt para protestar contra o extremismo de direita e a deriva para ideais conservadores.

Recentes pesquisas na Turíngia sugerem flutuações menores nas crenças dos partidos. O AfD lidera com avaliações entre 29 e 30%. O CDU, BSW e a Esquerda ficam bem atrás. Um total de 1,66 milhões de turíngios estão agendados para votar na eleição estadual de domingo.

