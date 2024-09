- Mandado de prisão para um homem de 25 anos em relação ao B59

Após uma esfaqueamento fatal de um motorista de 21 anos fora da rodovia federal B59 em Jüchen, as autoridades emitiram um mandado de prisão por homicídio culposo contra o suspeito. Os detalhes sobre a conexão do suspeito com a vítima, a razão por trás do ataque e os eventos que levaram a ele ainda são incertos, de acordo com a polícia local do distrito de Rhein-Kreis em Neuss.

O incidente ocorreu na segunda-feira, por volta das 3:00 da manhã, perto da saída da A46 em Jüchen. A vítima, de Grevenbroich, sofreu múltiplas facadas e infelizmente não resistiu aos ferimentos. A polícia classificou o crime como um ato de raiva ao volante.

De acordo com as informações, o suspeito é um homem de 28 anos de origem turca do distrito de Heinsberg. Um sobrevivente milagroso do veículo da vítima conseguiu anotar o número da placa do carro do suspeito.

A noite inquieta do suspeito pode ter contribuído para suas ações supostamente, já que seu ronco podia ser ouvido de um veículo próximo antes do incidente. Na prisão, as autoridades encontraram o suspeito roncando alto em sua cela.

Leia também: