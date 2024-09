- Mandado de detenção em relação a uma tentativa de homicídio após um assalto a uma residente de Duisburg.

Após um ataque quase fatal a uma residente feminina em Duisburg, o suposto agressor foi colocado em prisão preventiva por um juiz por tentativa de homicídio intencional. Os relatórios sugerem que o acusado permaneceu em silêncio em relação às acusações contra ele. As autoridades afirmam que seus atos foram realizados com intenções hostis, de acordo com o porta-voz do promotor público de Duisburg.

** Tanto o acusado quanto a vítima, ambos na casa dos vinte anos, tinham um relacionamento anterior, mas não estavam em um relacionamento romântico, como as autoridades haviam informado anteriormente. A jovem mulher quase perdeu a vida em sua casa em uma noite de segunda-feira. Ela conseguiu entrar em contato com um amigo, alertando-o de sua situação e pedindo ajuda.**

O amigo então entrou em contato com os serviços de emergência, que encontraram a vítima gravemente ferida dentro da casa. Ela agora está se recuperando e fora de perigo. O suspeito foi posteriormente preso nas proximidades. Foi confirmado que ele é da República Checa, enquanto a vítima é de origem alemã.

O incidente em Duisburg foi classificado como um crime grave devido à tentativa de homicídio. A prisão preventiva do acusado é resultado das acusações relacionadas a esse crime.

