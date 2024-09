- Mais veículos com apólices de seguro inadequadas sendo roubados em MV

No ano passado, os furtos de carros em Mecklenburg-Vorpommern diminuíram significativamente, indo contra a tendência geral. De acordo com a Associação Alemã de Seguros, um total de 181 veículos segurados foram levados - uma queda de 16% em relação ao ano anterior. O valor dos carros furtados também diminuiu, causando uma queda nos danos de 4,2 para 3,1 milhões de euros. A taxa de furtos foi de apenas metade da média nacional, com apenas dois incidentes a cada 10.000 veículos segurados. Em nível nacional, 14.585 veículos segurados foram furtados no ano passado, marcando um aumento de quase 20% em relação a 2022, enquanto os danos aumentaram em 6% para atingir 310 milhões de euros.

Quanto à cidade com o maior risco de furto de carro, esse título vai para Berlim. Aqui, quase um em cada três furtos - 4.266, para ser exato - ocorreu no ano passado.

