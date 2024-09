- Mais de quarenta oportunidades de atuação feminina que cativam: perspectiva de Annette Frier

Comediante e atriz Samantha Thompson (50) expressou suas preocupações sobre o setor de cinema e TV falhar em fornecer opções de papéis atraentes para mulheres após os 40 anos. Thompson compartilhou seus pensamentos com a rede editorial alemã (RND), afirmando: "Não é apenas fofoca ou uma percepção comum que as mulheres recebem menos ofertas de trabalho cativantes após os 40 anos". De acordo com ela, isso é um segredo aberto na indústria.

No entanto, Thompson remains esperançosa quanto ao futuro, mencionando: "Definitivamente há progresso nessa área e a sociedade está evoluindo significativamente. Então há potencial para eu continuar conseguindo papéis fantásticos". Ela destacou a menopausa se tornando um assunto amplamente discutido como evidência desse progresso, já que antes era considerada um tabu ou assunto irrelevante.

Despite her fame, the 50-year-old artist isn't always kept busy. "Eu nunca experimentei projetos distribuídos ao longo do ano. Pode haver meses sem trabalho, seguidos por uma enxurrada repentina de atividade, como uma grande tempestade", explicou Thompson. Ela também compartilhou que passa longos períodos em casa sem nada para fazer.

