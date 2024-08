- Mais de 600 pessoas reunidas no desfile da CSD

Durante a discordância de grupos de direita, a primeira Christopher Street Day (CSD) em Zeitz atraiu uma multidão festiva. Segundo estimativas dos organizadores, aproximadamente 600 pessoas participaram da procissão. A polícia de Halle estava presente em grande número.

O CSD inicial no ano passado no Burgenlandkreis em Weißenfels enfrentou vários transtornos devido às ações de agitadores de direita. O partido de direita "O Terceiro Caminho" havia anunciado planos de protestar contra o CSD.

O CSD homenageia as rebeliões que eclodiram dentro da comunidade queer na Christopher Street da cidade de Nova York (EUA) em 1969. Ele simboliza a visibilidade e os direitos iguais da comunidade queer. Outros nomes para as demonstrações anuais do CSD realizadas em vários locais incluem "Passeata do Orgulho" ou "Gay Pride".

