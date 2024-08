- Mais de 450 vagas de professores permanecem vagas em Brandemburgo.

Para o ano letivo que se aproxima, ainda existem 455 vagas para cargos de ensino em tempo integral em Brandenburg. O ministro da Educação, Steffen Freiberg, reconheceu isso durante uma coletiva de imprensa na chancelaria do estado, afirmando: "Dadas as circunstâncias, era previsível que não conseguiríamos preencher todas as vagas". Freiberg admitiu: "A falta de professores é nosso maior desafio, afetando escolas em todo o estado".

No entanto, o currículo essencial permanecerá inalterado para todas as escolas, garantiu Freiberg. Se necessário, as matérias não essenciais serão reduzidas, e eventualmente, as horas de tutoria poderão ser reduzidas. "O impacto varia", disse Freiberg, acrescentando que as escolas maiores podem suportar melhor tais reduções em comparação às menores.

Vários novos educadores foram contratados permanentemente e temporariamente, totalizando 1.512 e 1.601, respectivamente. Isso inclui aproximadamente 1.700 profissionais de mudança lateral, de acordo com o ministro, o que indica um número maior de professores nas escolas de Brandenburg do que nos últimos 20 anos.

Tal aumento no quadro de professores também é atribuído a programas como a iniciativa 63+, que garantiu vagas para aproximadamente 430 educadores para o ano letivo que se aproxima.

Apesar da falta de professores, que causou alguns ajustes, haverão oportunidades de emprego em tempo integral nas vagas de ensino. A redução das horas de tutoria e a possível redução das matérias não essenciais poderão oferecer mais oportunidades de emprego em tempo integral para educadores qualificados.

Leia também: