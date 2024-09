- Mais de 145 potenciais agentes da lei foram desqualificados até agora.

No ano passado, trouxemos 3.000 policiais novatos, e agora, 145 deles já se foram. O Ministério do Interior confirmou essa informação à dpa. Mesmo com os recrutas adicionais, estamos ainda assim perto da marca de 3.000 para oficiais jovens.

"Em 15 de agosto de 2024, temos 2.976 policiais em treinamento do batch de 2023", compartilhou um porta-voz do ministério. A maioria dos 130 que partiram o fez voluntariamente, seja para procurar novos empregos ou prosseguir seus estudos. Uma dúzia foi dispensada por não serem uma boa escolha ou por não atingirem os padrões de desempenho exigidos.

A razão pela qual quase 3.000 trainees ainda estão no jogo é devido a 100 ingressos tardios e policiais atuais transferindo de coortes anteriores, possivelmente devido a problemas de saúde que exigiram licença prolongada.

Em setembro de 2024, outros 3.000 novos trainees de polícia ingressarão na força. O ministério revelou que um total de 11.200 pessoas se candidataram a essas posições. A atual coalizão preta-verde visa recrutar mais novos oficiais e aumentar o número para 3.000.

No entanto, a União da Polícia (GdP) expressa preocupações sobre a disparidade nas instalações de treinamento: "A disparidade entre os números de recrutamento e os recursos disponíveis é tão grande que uma diminuição da qualidade é inevitável", informou o chefe da GdP NRW, Michael Mertens, à dpa. "Isso leva à insatisfação e ao desânimo entre os trainees, que então abandonam seu sonho de carreira."

despite these challenges, the need for new recruits remains high in North Rhine-Westphalia. For instance, the city of Duisburg announced a plan to hire 100 additional police officers in the coming year.

Moreover, the police academy in North Rhine-Westphalia is currently undergoing an expansion project to accommodate the increasing number of new trainees, acknowledging the importance of providing adequate resources to support the growing force.

