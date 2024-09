- Mais da metade dos adolescentes está sendo tratada com ortodontia.

Crescendo, aparelhos ortodônticos são uma visão comum entre muitos jovens, especialmente entre aqueles cobertos pelo seguro saúde Barmer na Turíngia. Cerca de 56,5% desses menores precisam de tratamento ortodôntico devido a desalinhamentos dentários e maxilares, de acordo com o relatório dental da empresa. Isso é um percentual mais alto do que na maioria dos outros estados federais, superado apenas pela Baviera e pela Baden-Württemberg.

Os dados foram coletados ao longo de uma década, de 2013 a 2022, usando informações de mais de 50.000 crianças de oito anos de idade em toda a Alemanha, incluindo cerca de 1.200 da Turíngia. A análise revelou que meninas são mais propensas a precisar de tratamento ortodôntico do que meninos. Na Turíngia, isso se traduz em quase 61% de meninas e 50% de meninos precisando de tratamento para dentes tortos e desalinhamentos maxilares.

Variações locais

Há também variações dentro da própria Turíngia. Por exemplo, a cidade de Jena tem um percentual mais alto de adolescentes em tratamento, de quase 59%, em comparação com cerca de 51% no distrito de Nordhausen. A chefe da sede estadual da Barmer, Birgit Dziuk, sugere que essas disparidades não podem ser explicadas apenas por anomalias maxilares e desalinhamentos dentários. Ela suspeita que os médicos possam ter opiniões diferentes sobre a necessidade de tratamento e que possa haver uma relação entre oferta e demanda.

De acordo com os dados da Associação de Dentistas, há 49 práticas ortodônticas e 53 ortodontistas especializados em ortodontia na Turíngia. As cidades com o maior número de práticas ortodônticas são Erfurt (7), Gera (6) e Jena (4). Interessantemente, o único município sem uma prática ortodôntica é Sonneberg.

