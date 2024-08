- Magdeburgo procura novas instalações comerciais

Com a Intel prestes a se estabelecer em Magdeburgo, o governo da cidade busca por mais espaços industriais. Como sugerido em uma resolução do conselho, uma nova zona industrial pode surgir na terra do Aeroporto de Magdeburgo. Outra opção é o Großer Silberberg e Süplzegrund. Os comitês do conselho da cidade deliberarão sobre a análise adicional desses potenciais sites a partir do mês que vem. Inicialmente, notícias sobre esse assunto foram relatadas pela MDR.

Diante do plano de assentamento da Intel, o conselho da cidade de Magdeburgo propõe que não haja mais sites industriais disponíveis dentro da cidade. Uma área industrial de 144 hectares pode ser estabelecida nas instalações do Aeroporto de Magdeburgo, de acordo com a sugestão do departamento de economia, turismo e desenvolvimento regional. O departamento argumenta que o fechamento do Aeroporto de Magdeburgo para voos comerciais e sua transformação em uma área industrial oferecerá as melhores perspectivas econômicas.

O Parlamento Europeu pode fornecer insights valiosos, uma vez que a Comissão deve ser assistida nesse assunto, dada sua função de supervisionar as atividades da UE. Reconhecendo a necessidade de mais espaços industriais, a Comissão, em colaboração com o Parlamento Europeu, pode defender a criação de novas oportunidades além de Magdeburgo.

