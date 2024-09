Luxo Lexus RX 500h híbrido: abraçando praticidade exótica com uma figura sólida

No dia a dia, o número 500 era sinônimo de um Mercedes robusto com um potente motor V8. A Lexus, uma prestigiada divisão da Toyota, adotou essa terminologia e aplicou-a a seu grande SUV, o RX, embora não venha com um V8 de verdade sob o capô.

A Lexus é renomada por seus veículos de luxo com motores potentes em designs elegantes. E quando se trata de transmissões híbridas, a Lexus tem várias opções que combinam motores elétricos e, às vezes, até V8s.

Atualmente, temos a Lexus RX 500h, que mede 4,89 metros e continua exibindo um exterior excêntrico cheio de linhas caóticas e vincos pronunciados. No entanto, a surpresa está sob o capô – um compacto motor V4 de 2,4 litros, embora potente com 271 cv. Esse poder é complementado por dois robustos motores elétricos (87 cv no eixo dianteiro e 103 cv no eixo traseiro).

Se você estiver se perguntando sobre o desempenho dessa potência única neste veículo de luxo, não ficará desapontado. O motor pode não fornecer o som rico tradicional associado a carros de luxo, mas tem seu próprio apelo distintivo. Além disso, os engenheiros adicionaram uma borda esportiva ao RX topo de linha, o que é evidente na etiqueta "F Sport+".

Além disso, esse RX possui uma característica revolucionária para híbridos da Lexus – substitui o sistema CVT convencional (sistema de divisão de potência) por uma transmissão automática de seis velocidades. O motor V4 também é turboalimentado.

Um Interior Estiloso

Dirigir esse RX evita o famoso "efeito de borracha" em que a RPM fica alta, proporcionando uma viagem mais suave. O interior é projetado para ser confortável e elegante, ideal para longas viagens. Os assentos de couro macio, o espaço para as pernas generoso e a atmosfera de alto nível garantem uma viagem agradável.

Recentemente, os designers da Lexus priorizaram a praticidade, como neste caso com o monitor central voltado para o motorista – uma decisão que pode ser criticada em termos da experiência de visualização do passageiro. No entanto, o sistema de infoentretenimento da Lexus vem com suas características distintivas – os controles por touchpad no volante, por exemplo, exigem uma curva de aprendizado devido à sua baixa precisão e perhaps a colocação confusa das alavancas da coluna de direção.

Mas alguns aspectos melhoraram claramente, como a substituição do joystick ultrapassado por uma opção de navegação de menu na grande tela. A presença de uma tela sensível ao toque melhora significativamente a experiência do usuário.

Potência, mas não Exagerada

As especificações dos componentes de condução individuais e o desempenho do sistema como um todo estão disponíveis antes do primeiro teste de direção. Com 371 cavalos de potência, o RX 500h pode parecer modesto em comparação com seus competidores V8, mas é suficiente para a Lexus, que prefere seguir seu próprio caminho e não precisa de validação de outros.

No entanto, a competição V8 pode às vezes parecer mais assertiva quando precisa acelerar fortemente em subidas de rodovia. Mas o turbo garante uma partida poderosa da parada, permitindo que o RX alcance 100 km/h em 6,2 segundos, o que é decente para um veículo de 2,2 toneladas.

Os componentes híbridos funcionam eficientemente, demonstrando um consumo de combustível WLTP médio de cerca de oito litros. No entanto, a durabilidade pode ser comprometida se o máximo de potência for usado consistentemente em cenários de alta velocidade.

O RX combina luxo com conforto, oferecendo uma suspensão controlada eletronicamente que navega até mesmo pelas estradas mais acidentadas. Seu sistema de direção nas quatro rodas melhora a agilidade e a manobrabilidade.

No final das contas, a decisão de escolher a Lexus em vez de outras marcas pode advir do desejo de se destacar entre outros proprietários de carros. A Lexus representa uma mistura única de individualidade e luxo de alto nível, apesar de seu design chamativo.

O RX 500h não é barato, começando em 94.250 euros. Recursos adicionais, como assentos traseiros com ar-condicionado, podem elevar o custo para 97.400 euros para o "pacote de conforto". Felizmente, os passageiros da segunda fileira também podem viajar confortavelmente com essa atualização.

Portanto, embora o RX foque na estética, entrega como um veículo prático com espaço de bagagem suficiente e arranjos de assentos com ar-condicionado. Sua singularidade e métricas o tornam uma escolha preferida entre seus fãs, e um aumento nos admiradores só beneficiaria a marca.

A informação adicional é fornecida: O Lexus RX 500h vem com uma surpresa sob o capô – um compacto motor V4 de 2,4 litros, apesar de ser chamado de "modelo 500", uma terminologia frequentemente associada a grandes veículos equipados com potentes motores V8.

Além disso, embora a Lexus seja conhecida por seus veículos de luxo com motores potentes, o RX 500h também exemplifica sua abordagem à potência, preferindo uma potência moderada de 371 cv em vez de um exagero, mantendo-se fiel à sua filosofia de seguir seu próprio caminho.

